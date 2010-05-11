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INSTALACIONES AVE ALBACETE- ALICANTE

Unterzeichnung(en)

Betrag
77.600.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 77.600.000 €
Verkehr : 77.600.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/05/2012 : 77.600.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 77,6 Mio EUR für Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecke Albacete-Alicante

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 März 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/05/2012
20100511
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Instalaciones AVE Albacete-Alicante

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 110 million
EUR 265 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of signaling & telecommunication schemes under a public-private partnership (PPP) contract for the high speed infrastructure between Albacete and Alicante.

Development of the detailed design of the project components – traffic control, fixed and mobile communications, and safety equipment. Execution of the construction works, including equipment testing.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

According to EU Directive 85/337/EEC amended by 97/11/EC and 2003/35/EC, the overall high-speed rail link project falls into the Annex I category and therefore an EIA is mandatory. Compliance with national and EU environmental legislation as well as potential impacts on Natura 2000 network will be verified during appraisal. The project planning predates the SEA Directive 2001/142/EC. The works included in this particular contract do not fall into Annex I nor II of the above mentioned Directive and consequently no EIA is required.

The PPP project will be procured under a competitive dialogue process. The contracting authority is a public promoter obliged to comply with the relevant applicable EU project legislation (EU directive 2004/18) and National Public Procurement legislation. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered and awarded in accordance with this legal framework and will review the awarded tender in this regard.

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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 77,6 Mio EUR für Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecke Albacete-Alicante

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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