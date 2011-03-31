IWSP II (UPPER EGYPT)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project includes (i) capital investments to rehabilitate, upgrade or install new infrastructure (water treatment plants, waste water treatment plants and water and sewer networks) as well as (ii) accompanying measures to strengthen the institutional capacity in the sector. The individual investments in infrastructure will be prioritised on the basis of the Egyptian National Water Resources Plan and more detailed regional Master Plans.
The project will contribute to reducing pollution from discharge of untreated wastewater in the environment and to improving the quality of water services, thereby enhancing the living conditions of 15 million inhabitants in the Upper-Egypt Region.
The project is expected to have significant positive impacts on the environment and on social issues. It will improve access to safe drinking water and sanitation in the Upper Egypt Region. Though not directly applicable, all components under this project will comply with European environmental legislation, i.e. EIA directive 97/11/EC and Habitats Directive 92/43/EC).
In accordance with the NIF Framework Agreement, all programme components will be procured according to rules of the Lead Financing Institution (KfW). The EIB has requested KfW to publish all relevant tenders in the Official Journal of the EU in line with the ongoing discussions in the context of the Mutual Reliance Initiative.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.