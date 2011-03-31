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IWSP II (UPPER EGYPT)

Unterzeichnung(en)

Betrag
57.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ägypten : 57.000.000 €
Wasser, Abwasser : 57.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2013 : 57.000.000 €
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16/07/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - Improved Water and Wastewater Services Programme (IWSP II) - Strategic Environmental and Social Assessment Report
Zugehörige Pressemitteilungen
Ägypten: EIB fördert wirtschaftliche und soziale Stabilisierung – insgesamt 392 Mio EUR für neue Vorhaben

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 März 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2013
20100483
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Improved Water and Wastewater Services Programme (IWSP II)
Public sector Holding Company for Water and Wastewater (HCWW) under the aegis of the Ministry for Housing, Utilities and Urban Development
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 57 million
EUR 303 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project includes (i) capital investments to rehabilitate, upgrade or install new infrastructure (water treatment plants, waste water treatment plants and water and sewer networks) as well as (ii) accompanying measures to strengthen the institutional capacity in the sector. The individual investments in infrastructure will be prioritised on the basis of the Egyptian National Water Resources Plan and more detailed regional Master Plans.

The project will contribute to reducing pollution from discharge of untreated wastewater in the environment and to improving the quality of water services, thereby enhancing the living conditions of 15 million inhabitants in the Upper-Egypt Region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to have significant positive impacts on the environment and on social issues. It will improve access to safe drinking water and sanitation in the Upper Egypt Region. Though not directly applicable, all components under this project will comply with European environmental legislation, i.e. EIA directive 97/11/EC and Habitats Directive 92/43/EC).

In accordance with the NIF Framework Agreement, all programme components will be procured according to rules of the Lead Financing Institution (KfW). The EIB has requested KfW to publish all relevant tenders in the Official Journal of the EU in line with the ongoing discussions in the context of the Mutual Reliance Initiative.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
16/07/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - Improved Water and Wastewater Services Programme (IWSP II) - Strategic Environmental and Social Assessment Report
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Ägypten: EIB fördert wirtschaftliche und soziale Stabilisierung – insgesamt 392 Mio EUR für neue Vorhaben

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - Improved Water and Wastewater Services Programme (IWSP II) - Strategic Environmental and Social Assessment Report
Datum der Veröffentlichung
16 Jul 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
156263822
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100483
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Ägypten
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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