BEWAG AUSTRIAN WIND POWER

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project promoter is a renewable energy subsidiary of a large Austrian integrated energy utility group that is controlled by the region of Burgenland.
The project consists of the construction and operation of six onshore wind parks located in the Austrian Burgenland region.
The development of wind power contributes to EU and national renewable energy objectives, as well as Austrian’s economic development.
All wind farms proposed fall under Annex II of the EIA Directive 85/337/EC. Therefore they can be subject to an EIA on a case by case basis decision or defined criteria set by the competent authority. One wind farm has been screened in during this process, and has undergone an EIA process. The exact EIA status of the remaining schemes will be clarified along with the environmental assessment of all wind farms (including impacts on nature conservation zones and potential cumulative impacts with other wind projects).
The promoter is a public undertaking but it is not subject to public procurement procedures in the sense of the EU Procurement Directive 2004/17/EC as the Commission has exempted those public contracts from the procurement directive which are awarded to enable to carry out electricity generation in Austria (decision 2008/585EC of 7th July 2008). The Bank will however ensure that procurement procedures applied ensure an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.