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HYDRO POWER IN STYRIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 80.000.000 €
Energie : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/05/2011 : 80.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - DE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Oktober 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/05/2011
20100480
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Hydro Power in Styria

Energie Steiermark AG

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 80 million.
Up to EUR 162 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction and operation of two 19 MW hydro schemes (KW Gössendorf and KW Kalsdorf) on the river Mur in the region of Styria.

The project supports national and EU renewable energy objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An EIA has been performed for both plants. The promoter has provided the Bank with a copy of the Non Technical Summary and the Environmental Permit. In line with the Bank's guidelines, details of the Environmental Impact Assessment, including adequacy of proposed mitigation, compensation and environmental monitoring will be assessed, as well as the promoter's capacity and procedures to ensure compliance with environmental and biodiversity regulations.

The promoter has confirmed to comply with the EU procurement Directives, including publication in the Official Journal. Details of the procedures applied by the promoter will be reviewed during the appraisal.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - DE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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