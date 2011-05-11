IBERDROLA RDI

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Iberdrola SA
Research and development investments (mainly in Spain and UK) in relation to networks, renewables, technological innovation and others.
The RDI programme of the promoter is targeting i) conventional energy generation, ii) energy transmission and distribution, iii) renewable energy as well as iv) energy systems. These RDI activities are aimed at generating additional welfare for the European consumers, since the project’s outcome should lead to i) reduced energy and renewable energy production and distribution costs, ii) increasing the European knowledge and technological base in renewable energy sources and technology as well as iii) improving the promoter’s environmental performance.
The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised, in which case an EIA would not be required by EIA Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The outcome of the R&D project is expected to have positive impact on the environment, improving the environmental performance of the promoter thought the deployment of renewable energies, efficient power generation as well as optimisation of the power distribution. However, the Bank’s services will verify details, and especially the ones related to the location of the R&D facilities, during the appraisal.
The promoter is a contracting entity and potentially falls under the Utilities Directive 2004/17/EC, in which case the promoter is required to tender works, supplies and services contracts following public procurement rules, including the publication in the Official Journal of the EU (OJEU) where appropriate. Details of the procedures applied by the promoter will be reviewed during the appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.