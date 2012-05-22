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SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES

Unterzeichnung(en)

Betrag
230.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 11.500.000 €
Vereinigtes Königreich : 23.000.000 €
Italien : 23.000.000 €
Frankreich : 34.500.000 €
Spanien : 138.000.000 €
Industrie : 57.500.000 €
Energie : 172.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/01/2013 : 2.875.000 €
25/01/2013 : 5.750.000 €
25/01/2013 : 5.750.000 €
25/01/2013 : 8.625.000 €
25/01/2013 : 8.625.000 €
25/01/2013 : 17.250.000 €
25/01/2013 : 17.250.000 €
25/01/2013 : 25.875.000 €
25/01/2013 : 34.500.000 €
25/01/2013 : 103.500.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Mai 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/01/2013
20100433
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES
BANCO SANTANDER SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 230 million
EUR 460 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework Loan with a de-linked risk sharing structure for the financing of investments by public entities and corporates in renewable energies (RE) and energy efficiency (EE), primarily in Spain but also in other EU Member States.

The project is in line with the Bank’s priority energy lending objectives concerning renewable energy and energy efficiency.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation supports projects that help to mitigate climate change. All of the individual schemes presented in the initial pipeline are categorised as Annex II projects under the EIA Directive, which may require an environmental impact assessment. The Bank will assess the Financial Intermediary’s promoter’s capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as its capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy.

The Bank will require the Financial Intermediary Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
11/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES
14/06/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - FL LA TELLA ONSHORE WIND
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08/10/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES - Projet de Parc Eolien de Pasilly, Censy & Moulins-en-Tonnerois - Situation géographique du projet
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06/12/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES - Parc Eolic Monclues - Edicto Declaración Impacto Ambiental
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21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES
Datum der Veröffentlichung
11 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66906421
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100433
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - FL LA TELLA ONSHORE WIND
Datum der Veröffentlichung
14 Jun 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67011303
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20100433
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES - Wind farm Palomarejo - Volume I
Datum der Veröffentlichung
8 Oct 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48549120
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100433
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES - Projet de Parc Eolien de Pasilly, Censy & Mouline-en-Tonnerois
Datum der Veröffentlichung
8 Oct 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65476081
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20100433
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES - Wind farm Palomarejo - Volume II
Datum der Veröffentlichung
8 Oct 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48717315
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100433
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES - Projet de Parc Eolien de Pasilly, Censy & Moulins-en-Tonnerois - Situation géographique du projet
Datum der Veröffentlichung
8 Oct 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65478899
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20100433
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES - EIA for Parque Eólico Bandeleras
Datum der Veröffentlichung
10 Oct 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70175431
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100433
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES - EIA for Parque Eólico Rodera Alta
Datum der Veröffentlichung
10 Oct 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70175039
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100433
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES - Sumestación Loma desl Capón - Sumestación Valcaire en los Términos Municipales de Albuñuelas y Padal
Datum der Veröffentlichung
11 Oct 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70180147
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100433
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES - Parque Eólico de Picos - Vale do Chão
Datum der Veröffentlichung
6 Dec 2016
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72364034
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20100433
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES - Parc Eolic Monclues - Edicto Declaración Impacto Ambiental
Datum der Veröffentlichung
6 Dec 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72367313
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20100433
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES - Environmental Declaration - Puero de Santa Maria de Nieva
Datum der Veröffentlichung
6 Dec 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72377760
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100433
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES - Parc Eòlic Montargull
Datum der Veröffentlichung
6 Dec 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72393740
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20100433
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES - Environmental Declaration - Puerto de Santa Maria de Nieva
Datum der Veröffentlichung
6 Dec 2016
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72351511
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100433
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
149089214
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20100433
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES
Datenblätter
SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen