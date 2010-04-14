Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING I

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 400.000.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/11/2012 : 100.000.000 €
20/06/2011 : 300.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING I
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB-Darlehen von 735 Mio EUR für vorrangige Vorhaben ergänzt EU-Mittel

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Oktober 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/06/2011
20100414
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Rural Development Co-Financing I

Ministry of Rural Development, Hungary

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million.
EUR 4.7 billion.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed project will support the implementation of specific, long-term orientated measures identified by Hungary’s New Rural Development Programme for the 2007-2013 programming period and will focus on improving the competitiveness of the agricultural sector by supporting small-scale rural and agricultural infrastructure.

The project will generate economic benefits in terms of employment, rural development and support to SMEs. The project will contribute to EU policy objectives in the fields of climate change, biodiversity protection and soil management. As the schemes are spread out in the country, the project will also support development in less-developed regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Certain activities may require an EIA subject to judgment of competent authority, in accordance with Annex II of EIA Directive (85/337/EEC). Where an action may affect a Natura 2000 site (designated according to Habitats Directive 92/43/EEC / Birds Directive 79/409/EEC), the Bank requires the promoter to follow the directives’ procedures as transposed into national law and to complete Forms A or B as appropriate.

The promoter is a public entity and therefore subject to procurement procedures which must comply with directive 2004/18/EG.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING I
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB-Darlehen von 735 Mio EUR für vorrangige Vorhaben ergänzt EU-Mittel

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING I
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
39648288
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100414
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING I
Andere Links
Übersicht
Rural Development Co-Financing I
Datenblätter
RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING I
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB-Darlehen von 735 Mio EUR für vorrangige Vorhaben ergänzt EU-Mittel

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB-Darlehen von 735 Mio EUR für vorrangige Vorhaben ergänzt EU-Mittel
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING I

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen