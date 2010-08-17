Mauritania Submarine Cable Connection

Unterzeichnung(en)
Übersicht
International Mauritania Telecom
Mohamed Diagana, Project director
The project is the Mauritanian participation to the ACE (Africa Coast to Europe) consortium which will result in the deployment of a branching unit on the first ACE cable segment, to be built from Senegal to France, of a branching cable to the Mauritania shore and of a landing station to be located in Nouakchott, the capital of Mauritania.
The objective is to improve international broadband connectivity for the country.
Telecommunication projects are not specifically listed in EU Directive 97/11/EC as requiring Environmental Impact Assessment (EIA). However, the Bank will require the preparation of an Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) for the marine, littoral and terrestrial environment affected by the ACE branch to Mauritania to insure that correct cable routing decisions and appropriate mitigation measures are adopted. Details will be assessed by the Bank during appraisal.
The EIB will review the procurement decisions taken by the promoter and at the ACE cable levels in order to assess whether their procurement decisions are in the best interest of the project (on technical and cost terms), are in respect of legal conditions in Mauritania and comply with EIB procurement rules.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.