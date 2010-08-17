Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

MAURITANIA SUBMARINE CABLE CONNECTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
7.323.614 €
Länder
Sektor(en)
Mauretanien : 7.323.614 €
Telekommunikation : 7.323.614 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2010 : 7.323.614 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
Mauretanien: EIB finanziert erstes direktes Unterwasser-Hochgeschwindigkeitskabel

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 August 2010
Projektstatus
Referenz
In Prüfung | 17/08/2010
20100365
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Mauritania Submarine Cable Connection

International Mauritania Telecom
Mohamed Diagana, Project director

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 8 million.
EUR 19 million. (USD 25 million.)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is the Mauritanian participation to the ACE (Africa Coast to Europe) consortium which will result in the deployment of a branching unit on the first ACE cable segment, to be built from Senegal to France, of a branching cable to the Mauritania shore and of a landing station to be located in Nouakchott, the capital of Mauritania.

The objective is to improve international broadband connectivity for the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Telecommunication projects are not specifically listed in EU Directive 97/11/EC as requiring Environmental Impact Assessment (EIA). However, the Bank will require the preparation of an Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) for the marine, littoral and terrestrial environment affected by the ACE branch to Mauritania to insure that correct cable routing decisions and appropriate mitigation measures are adopted. Details will be assessed by the Bank during appraisal.

The EIB will review the procurement decisions taken by the promoter and at the ACE cable levels in order to assess whether their procurement decisions are in the best interest of the project (on technical and cost terms), are in respect of legal conditions in Mauritania and comply with EIB procurement rules.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
Mauretanien: EIB finanziert erstes direktes Unterwasser-Hochgeschwindigkeitskabel

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Mauretanien: EIB finanziert erstes direktes Unterwasser-Hochgeschwindigkeitskabel
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - FR

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen