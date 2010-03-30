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CHINA FORESTRY FRAMEWORK LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
China : 250.000.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/02/2012 : 250.000.000 €
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CFFL - REGIONAL FORESTRY PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 September 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/02/2012
20100330
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
China Forestry Framework Loan

Ministry of Finance of the People’s Republic of China

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Indicative amount of EUR 250 million
Indicative amount of EUR 600 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is a multi-investment scheme under which the Bank will support several individual forestry projects across the country.

The overall purpose of the operation is to improve the global environment by supporting multifunctional forestry projects that help to mitigate and adapt to climate change and greatly improve the environment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If located in the EU, the project schemes would most likely fall under Annexes II of the EIA directive (97/11/EC), which would allow the competent authorities to determine the EIA requirements. Every scheme shall be acceptable to the Bank from an environmental and social point of view, knowing that the Bank will systematically perform a due diligence to ensure compliance. Usual safeguards and monitoring procedures will be put in place to ensure also that project implementation is satisfactory and compliant.

The procurement procedures for the schemes to be financed by the EIB loan will be in compliance with the EIB Guide to Procurement, meaning in practice for most schemes international tendering published in the Official Journal, open to all qualified suppliers.

Weitere Unterlagen
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12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - China Forestry Framework Loan - Environmental Impact Report Qianjiang Sub Project
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - China Forestry Framework Loan - Environmental Impact Report Wulong Sub Project
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54598507
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100330
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
China
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - China Forestry Framework Loan - Environmental Impact Report Qianjiang Sub Project
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54598677
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100330
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
China
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - China Forestry Framework Loan - Social Impact Assessment Report Qianjiang Sub Project
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54598678
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100330
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
China
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - China Forestry Framework Loan - Social Impact Assessment Report Wulong Sub Project
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54600165
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100330
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
China
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - CFFL - REGIONAL FORESTRY PROGRAMME - NTS of the EIA
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54877728
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20100330
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
China
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CFFL - REGIONAL FORESTRY PROGRAMME - Social Impact Assessment (SIA): CFFL - Regional Forestry Program
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54879013
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100330
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
China
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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