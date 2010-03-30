China Forestry Framework Loan

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Ministry of Finance of the People’s Republic of China
The project is a multi-investment scheme under which the Bank will support several individual forestry projects across the country.
The overall purpose of the operation is to improve the global environment by supporting multifunctional forestry projects that help to mitigate and adapt to climate change and greatly improve the environment.
If located in the EU, the project schemes would most likely fall under Annexes II of the EIA directive (97/11/EC), which would allow the competent authorities to determine the EIA requirements. Every scheme shall be acceptable to the Bank from an environmental and social point of view, knowing that the Bank will systematically perform a due diligence to ensure compliance. Usual safeguards and monitoring procedures will be put in place to ensure also that project implementation is satisfactory and compliant.
The procurement procedures for the schemes to be financed by the EIB loan will be in compliance with the EIB Guide to Procurement, meaning in practice for most schemes international tendering published in the Official Journal, open to all qualified suppliers.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.