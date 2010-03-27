Gipuzkoa Environmental Protection

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Consorcio de Aguas de Gipuzkoa
The proposed project concerns water and wastewater works in the province of Gipuzkoa, in the North of Spain. It comprises five components, namely (i) water (reservoirs, conveyance systems, rehabilitation of water treatment plants), (ii) waste water (collectors, construction of wastewater treatment plants), (iii) reduction of Non Revenue Water (network sectorization and renewal, telecontrol systems), (iv) co-generation of biogas and (v) sludge drying systems.
The project will contribute to the completion of the investment programme identified in the Master Plan for wastewater infrastructure in Gipuzkoa, which was prepared in 1995 by the provincial administrative authority and the promoter, and updated on several occasions.
The project comprises the construction and rehabilitation of water and wastewater works in the service area of the promoter. It will contribute to increase the quality of effluents discharged in water bodies, to reduce water losses and to promote energy efficiency measures through co-generation of biogas in wastewater treatment plants.
Compliance with Procurement Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC will be assessed during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.