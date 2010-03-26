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TRANSMISSION GAS PIPES POLAND

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.364.634,22 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 150.364.634,22 €
Energie : 150.364.634,22 €
Unterzeichnungsdatum
14/07/2011 : 150.364.634,22 €
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Rembelszczyzna–Gustorzyn - PL
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Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt Ausbau des Gasnetzes mit 600 Mio PLN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Juli 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/07/2011
20100326
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Transmission Gas Pipes Poland

Private

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million.
EUR 400 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Installation of two sections of gas transmission pipeline.

Upgrading of the transmission system which will allow access to gas from more varied sources.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project components are subject to environmental assessments as required by the EIA Directive 85/337/EC and amendments of 1997 and 2003. The technical nature of the components (pipelines) makes them fall under Annex II of the directive. The relevant EIAs are in the process of being completed and submitted to the competent authorities.

The promoter is considered a contracting entity in the sense of Article 2 of EU directive 2004/17/EC. The procurement for the project will therefore follow the requirements of the directive as transposed into Polish legislation.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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