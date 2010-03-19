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NORTHERN GAS NETWORKS (PHASE II)

Unterzeichnung(en)

Betrag
156.769.434,15 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 156.769.434,15 €
Energie : 156.769.434,15 €
Unterzeichnungsdatum
7/04/2011 : 67.896.344,92 €
27/03/2012 : 88.873.089,23 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 September 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/04/2011
20100319
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Northern Gas Networks - Phase II

Northern Gas Networks (NGN)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 150 million.
GBP 360 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Expansion and upgrading of gas distribution network in north-east England - second phase 2011-13.

The project will allow the promoter to continue developing the network to meet market growth as well as ensuring that sufficient capacity is available to meet peak demands.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Current information suggests that all the project components will fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (85/337/EEC as amended in 1997 and 2003), requiring the competent authority to determine the need for an EIA in line with the Directive. The promoter's capacity and procedures to ensure compliance with environmental and biodiversity regulations will be assessed during appraisal.

The promoter is required to tender works, supplies and services contracts following procurement rules of relevant national and EU legislation, as defined by procurement Directive 2004/17/EC, including the publication in Official Journal of EU where appropriate.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen