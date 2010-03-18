BOA Regional Facility

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The BANK OF AFRICA Group, which opened its first establishment in 1982, operates commercial banks in 12 countries in sub-Saharan Africa.
The aim of the project is to expand BOA's banking network in West Africa.
The project is consistent with the objectives of the Cotonou Agreement insofar as it (i) promotes regional integration in the financial sector thanks to the backing of an international banking group, (ii) supports the development of the banking sector, and (iii) offers businesses and households a better range of financial products.
BOA has introduced procedures that apply to all lending operations involving major infrastructure and environmentally sensitive projects. It notifies potential customers that projects must comply with the environmental, health and safety requirements of the host country and includes appropriate environmental clauses in the loan contracts to ensure compliance.
BOA will ensure that the equipment, works and services to be financed under this operation are procured at the most advantageous prices with a guarantee of quality and efficiency.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.