BETTER PLACE ELECTRIC VEHICLE SERVICE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Better Place
Financing of electric vehicle infrastructure and service scheme and associated R&D costs in Denmark and Israel.
Protection of Environment and Sustainable Communitites, Knowledge Economy and Support of EU External policies in the Neighbourhood/Partnership Countries.
The project concerns investments in R&D expected to be carried out in existing facilities already authorised and therefore would not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Annex II of Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. It also includes the roll-out of a demonstration infrastructure network for recharging and swapping of batteries for the Electric Vehicle, for which the Bank’s services will review during the appraisal any environmental issue, including the possible need for an EIA, as well as any construction permit or authorization required by the competent authorities. Due attention will be given to the social aspects of the project.
Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify the details during the project’s due diligence.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.