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BRAUNKOHLESANIERUNG LAUSITZ

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 200.000.000 €
Wasser, Abwasser : 30.000.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 80.000.000 €
Industrie : 90.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/12/2013 : 30.000.000 €
10/12/2013 : 80.000.000 €
10/12/2013 : 90.000.000 €
Andere Links
Related public register
15/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRAUNKOHLESANIERUNG LAUSITZ
Related public register
21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - BRAUNKOHLESANIERUNG LAUSITZ

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/12/2013
20100308
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BRAUNKOHLESANIERUNG LAUSITZ
LAUSITZER UND MITTELDEUTSCHE BERGBAU-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 570 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the rehabilitation, stabilisation and remediation of the former lignite mining sites in the Federal States of Brandenburg during the period 2013-2017. The project forsees their return to economic use, including as recreational lakeland.

Environmental rehabilitation; Improved management of natural resources.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will support the rehabilitation, recovery and reclamation of Germany’s former lignite mines and it is expected to deliver multiple environmental benefits. Certain activities included in the overall project may require an EIA subject to the judgement of the competent authority, in accordance with Annex II of EIA Directive (2011-92/EU). Where an action may affect a Natura 2000 site (designated according to Habitats Directive 92/43/EEC / Birds Directive 79/409/EEC), the Bank requires the promoter to follow the directives’ procedures as transposed into national law.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (the public procurement Directive 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
15/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRAUNKOHLESANIERUNG LAUSITZ
21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - BRAUNKOHLESANIERUNG LAUSITZ

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRAUNKOHLESANIERUNG LAUSITZ
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50181280
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100308
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BRAUNKOHLESANIERUNG LAUSITZ
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
144015981
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20100308
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRAUNKOHLESANIERUNG LAUSITZ
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21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - BRAUNKOHLESANIERUNG LAUSITZ
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Übersicht
BRAUNKOHLESANIERUNG LAUSITZ
Datenblätter
BRAUNKOHLESANIERUNG LAUSITZ

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen