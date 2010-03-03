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ZAMBIA WATER AND SANITATION PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
79.825.000 €
Länder
Sektor(en)
Sambia : 79.825.000 €
Wasser, Abwasser : 79.825.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/05/2019 : 4.825.000 €
17/12/2013 : 75.000.000 €
(*) Einschließlich 1.688.750 € Investitionszuschüsse vergeben durch COMMISSION EUROPEENNE ,a 3.136.250 € Investment Grants vergeben durch COMMISSION EUROPEENNE
Andere Links
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZAMBIA WATER AND SANITATION PROJECT
Related public register
25/11/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ZAMBIA WATER AND SANITATION PROJECT
Zugehörige Pressemitteilungen
Sambia: Europäische Investitionsbank unterstützt Programm zur Modernisierung des 50 Jahre alten Wassernetzes mit 75 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 September 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2013
20100303
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ZAMBIA WATER AND SANITATION PROJECT
MULONGA WATER AND SEWERAGE COMPANY LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 156 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project consists of investments improving the performance of Mulonga Water and Sewerage Company, one of three Commercial Utilities (CUs) serving the Copperbelt area which borders on the DRC. These investments will also address non-revenue water, increase billing collection rates, and expand networks, especially in poor areas.

The purpose of the project is to improve access to water and sanitation, including in peri-urban and low-cost areas, with the aim of contributing to better health conditions as well as positive social and economic development in general.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) according to international best practices has been prepared in order to evaluate the different project options.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZAMBIA WATER AND SANITATION PROJECT
25/11/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ZAMBIA WATER AND SANITATION PROJECT
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Sambia: Europäische Investitionsbank unterstützt Programm zur Modernisierung des 50 Jahre alten Wassernetzes mit 75 Mio EUR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZAMBIA WATER AND SANITATION PROJECT
Datum der Veröffentlichung
12 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66421008
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100303
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Sambia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ZAMBIA WATER AND SANITATION PROJECT
Datum der Veröffentlichung
25 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72026614
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100303
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Sambia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
ZAMBIA WATER AND SANITATION PROJECT
Datenblätter
ZAMBIA WATER AND SANITATION PROJECT
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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