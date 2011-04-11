CLINIQUE DU MONTLEGIA CHC LIEGE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Centre Hospitalier Chrétien asbl (CHC)
Financing of the construction of a new hospital on a new site to bring together the activities of three clinics in Liège (St Vincent, St Joseph and Espérance).
The aim of this project is to consolidate hospital services on a single site and to provide hospital services in new accommodation facilities. This project will help to reduce annual operating costs and will make the three existing sites available for other uses.
The project consists of the construction of new facilities to meet the requirements of the hospital and medical services. Directive 97/11/EC does not specifically mention the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) for hospitals; however, this project could qualify as an urban regeneration project (Annex II to the EU Directive). This point will have to be examined as part of the detailed appraisal.
As a private operator providing a public service, for which it partly receives public funds, the promoter decided to follow the procurement rules applicable to public operators. All contracts which so require will be put out to international tender with publication in the Official Journal of the European Union (OJEU). On a national level, the promoter must comply with the relevant Belgian legislation (currently the public procurement code: Act of 24 December 1993 on public contracts and certain works, supply and service contracts as implemented by the Royal Decrees of 8 and 10 January 1996, 18 June 1996 and 26 December 1996 laying down the general rules for implementing public contracts and public works concessions).
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.