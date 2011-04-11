Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

CLINIQUE DU MONTLEGIA CHC LIEGE

Unterzeichnung(en)

Betrag
125.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 125.000.000 €
Gesundheit : 125.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/02/2015 : 125.000.000 €
Andere Links
Related public register
12/09/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - CLINIQUE DU MONTLEGIA CHC LIEGE - Localisation du Projet
Related public register
17/06/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLINIQUE DU MONTLEGIA CHC LIEGE
Related public register
10/09/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CLINIQUE DU MONTLEGIA CHC LIEGE
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - CLINIQUE DU MONTLEGIA CHC LIEGE
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB trifft Projektträger in der Wallonie

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 April 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/02/2015
20100283
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
New Liège CHC Hospital Complex

Centre Hospitalier Chrétien asbl (CHC)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 100 million.
The cost of the project is estimated at EUR 280 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of the construction of a new hospital on a new site to bring together the activities of three clinics in Liège (St Vincent, St Joseph and Espérance).

The aim of this project is to consolidate hospital services on a single site and to provide hospital services in new accommodation facilities. This project will help to reduce annual operating costs and will make the three existing sites available for other uses.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project consists of the construction of new facilities to meet the requirements of the hospital and medical services. Directive 97/11/EC does not specifically mention the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) for hospitals; however, this project could qualify as an urban regeneration project (Annex II to the EU Directive). This point will have to be examined as part of the detailed appraisal.

As a private operator providing a public service, for which it partly receives public funds, the promoter decided to follow the procurement rules applicable to public operators. All contracts which so require will be put out to international tender with publication in the Official Journal of the European Union (OJEU). On a national level, the promoter must comply with the relevant Belgian legislation (currently the public procurement code: Act of 24 December 1993 on public contracts and certain works, supply and service contracts as implemented by the Royal Decrees of 8 and 10 January 1996, 18 June 1996 and 26 December 1996 laying down the general rules for implementing public contracts and public works concessions).

Weitere Unterlagen
12/09/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - CLINIQUE DU MONTLEGIA CHC LIEGE - Localisation du Projet
17/06/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLINIQUE DU MONTLEGIA CHC LIEGE
10/09/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CLINIQUE DU MONTLEGIA CHC LIEGE
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - CLINIQUE DU MONTLEGIA CHC LIEGE
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB trifft Projektträger in der Wallonie

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - CLINIQUE DU MONTLEGIA CHC LIEGE - Localisation du Projet
Datum der Veröffentlichung
12 Sep 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51886524
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20100283
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLINIQUE DU MONTLEGIA CHC LIEGE
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219815
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100283
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CLINIQUE DU MONTLEGIA CHC LIEGE
Datum der Veröffentlichung
10 Sep 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54501853
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100283
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CLINIQUE DU MONTLEGIA CHC LIEGE
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131795991
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20100283
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/09/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - CLINIQUE DU MONTLEGIA CHC LIEGE - Localisation du Projet
Related public register
17/06/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLINIQUE DU MONTLEGIA CHC LIEGE
Related public register
10/09/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CLINIQUE DU MONTLEGIA CHC LIEGE
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - CLINIQUE DU MONTLEGIA CHC LIEGE
Andere Links
Übersicht
New Liège CHC Hospital Complex
Datenblätter
CLINIQUE DU MONTLEGIA CHC LIEGE
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB trifft Projektträger in der Wallonie

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB trifft Projektträger in der Wallonie
Andere Links
Related public register
12/09/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - CLINIQUE DU MONTLEGIA CHC LIEGE - Localisation du Projet
Related public register
17/06/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLINIQUE DU MONTLEGIA CHC LIEGE
Related public register
10/09/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CLINIQUE DU MONTLEGIA CHC LIEGE
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - CLINIQUE DU MONTLEGIA CHC LIEGE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen