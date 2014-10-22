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AL GHADIR WASTEWATER

Unterzeichnung(en)

Betrag
68.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Libanon : 68.500.000 €
Wasser, Abwasser : 68.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/02/2018 : 68.500.000 €
Andere Links
Related public register
21/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AL GHADIR WATER AND WASTEWATER - Extension of Al Ghadir Wastewater Treatement Plant Lebanon
Related public register
06/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AL GHADIR WASTEWATER

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Oktober 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/02/2018
20100281
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AL GHADIR WATER AND WASTEWATER
REPUBLIC OF LEBANON - COUNCIL FOR DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 68 million
EUR 146 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Expansion of the existing wastewater preliminary treatment plant, located in Southern Beirut, and its conversion into a primary treatment plant and construction and upgrade of sewer networks in the catchment area.

The project will improve the poor quality of the coastal water and, through the provision of improved sanitation services, the quality of life for an estimated one million inhabitants (a quarter of the Lebanese population) and will reduce pollution and environmental stress in the Al Ghadir drainage area and the Mediterranean Sea.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will generally benefit the environment and public health by providing sanitation to a population of around one million inhabitants (a quarter of the Lebanese population), and by collecting and treating waste water before discharging it into the Mediterranean Sea. It will therefore reduce pollution of beaches and coastal waters within the Al Ghadir drainage area south of Beirut as well as of the Mediterranean Sea. An environmental and social impact assessment has been approved by the competent authority, the Ministry of Environment. The Bank will review during appraisal its compliance with the Bank's environmental and social safeguards and applicable national and international standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
21/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AL GHADIR WATER AND WASTEWATER - Extension of Al Ghadir Wastewater Treatement Plant Lebanon
06/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AL GHADIR WASTEWATER

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AL GHADIR WATER AND WASTEWATER - Extension of Al Ghadir Wastewater Treatement Plant Lebanon
Datum der Veröffentlichung
21 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56369413
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100281
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Libanon
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AL GHADIR WASTEWATER
Datum der Veröffentlichung
6 Feb 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57358264
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100281
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Libanon
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
21/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AL GHADIR WATER AND WASTEWATER - Extension of Al Ghadir Wastewater Treatement Plant Lebanon
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06/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AL GHADIR WASTEWATER
Andere Links
Übersicht
AL GHADIR WATER AND WASTEWATER
Datenblätter
AL GHADIR WASTEWATER

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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