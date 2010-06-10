Co-financing EU IPA ISPA 2007-2011

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Ministry of Finance, Republic of Croatia
The project will support eligible investments under the Croatian Strategic Coherence Framework and, in particular, components III and IV of the IPA programme 2007-2011 and selected ISPA projects. The schemes will be co-financed by EU Funds.
The multi-sectoral schemes to be financed are expected to contribute to Croatia’s long term economic growth and sustainable development. The schemes will be consistent with Croatia’s National Development Plan and EU Pre-Accession Strategy.
It is expected that some of the schemes, particularly large schemes concerning water, waste and transport, are likely to fall under Annex I or Annex II of the EU EIA Directive. Should any scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network or similar the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the Habitats and/or Birds Directives.
Procurement procedures under this framework loan will be carried out in compliance with the Bank’s Guide to Procurement, including publication in the EUOJ, if and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.