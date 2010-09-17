INGETEAM GREEN ENERGY TECH RDI (RSFF)

Übersicht
INGETEAM
The project comprises the Promoter’s investment in research, development and product/process innovation related to electronic equipments for renewable energies, such as frequency converters and electric generators for wind turbines, inverters for photovoltaic parks, as well as other electronic systems for thermoelectric, biomass and hydroelectric plants.
The project concerns RDI activities for crucial components in renewable energy equipments, which are decisive technologies for the Member States to achieve their 2020 renewable energy targets. The project also covers, in part, RDI activities related to products belonging to the other promoter’s business units, namely “Industry”, “Marine” and “Traction”.
The project concerns investment in research and development activities that are expected to be carried out in existing R&D facilities in which case an EIA would not be required according to Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. However the promoter will be required to ensure that the provisions of the EIA Directive (paying special attention to ANNEX II, point 13) and those of any other relevant environmental acquis are complied with. Full environmental details will be assessed during the appraisal.
Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private-sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.
Subject to confirmation the project should be eligible under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF). RSFF is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.