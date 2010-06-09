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NICOSIA URBAN INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Zypern : 40.000.000 €
Stadtentwicklung : 10.000.000 €
Verkehr : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/09/2010 : 10.000.000 €
30/09/2010 : 30.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Juni 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/09/2010
20100255
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Nicosia Urban Infrastructure

Municipality of Nicosia

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million.
EUR 140 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan for the upgrading of Nicosia’s urban infrastructure including investments in municipal buildings, roads, pavements, walls and the urban environment.

The improvement and protection of the urban environment and a sustainable community in line with the 2010 Municipal Development Budget of the Municipality of Nicosia.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

As a local authority of a Member State, Nicosia Municipality is obliged to follow the relevant EU legislation regarding the environmental impact of projects (namely SEA, EIA and Habitat/Natura 2000 Directives) and accordingly it will be required that the Promoter implements all the schemes under this framework loan in compliance with the relevant EU environmental directives. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (EU Directive 2002/91/EC) and its recast (approval expected during 2010) will be further examined during appraisal.

The Promoter is subject to and follows public procurement rules according to EU regulations, in particular EU procurement Directives (2004/18/EC and 2004/17/EC). Tenders have been/will be organised in compliance with EU requirements, with publication of tender notices in the EU Official Journal for schemes above thresholds.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen