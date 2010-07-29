Scottish Power Electricity Networks II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Iberdrola S.A.
The Project consists of a 3-year investment programme (2010-2012) aimed at renovating and extending Scottish Power’s (Iberdrola subsidiary) electricity transmission and distribution networks in North Wales, West England and South/Central Scotland.
The main purpose of the Project is to maintain Scottish Power’s network to a high standard of reliability as well as providing additional capacity.
The Project schemes are likely to fall under Annex II of the EIA Directive, leaving it to the national competent authorities to decide whether an EIA would be required. Many Project schemes relate to Medium Voltage (MV) and Low Voltage (LV) and are expected to be screened out by the competent authority. The EIA screening criteria applied by the national competent authority in the UK and the provisions for environmental improvement incentives for UK electricity utilities as part of the recent electricity distribution price review process completed by OFGEM will be assessed during appraisal.
The Promoter has indicated that it operates in compliance with the EU procurement legislation Utilities Directive 2004/17/EC. Procurement procedures will be assessed as part of the appraisal process.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.