Crescent Clean Energy Fund Turkey

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Crescent Capital
An investment fund targeting renewable energy sectors in Turkey and neighbouring countries. The fund manager plans to complete between 10 to 15 investments.
The fund aims to make a commercial return whilst contributing to the increase of the share of electricity from renewable energy sources in Turkey and neighbouring countries.
The environmental impacts of the renewable energy projects financed by the fund are likely to be limited, with no significant negative residual effects. Due to their technical characteristics, some of these investments may fall either under Annex I or Annex II of the EU EIA Directive 85/337/EC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. In the former case a mandatory EIA is required while in the latter the projects would be subject to an EIA based on a case-by-case decision or defined criteria set by the competent authority. Details of the fund’s environmental due diligence procedures will be reviewed during appraisal, in particular its procedures for ensuring compliance with national and European environmental regulations.
The majority of the projects to be financed by the fund will be located outside the EU and will therefore need to comply with Chapter 3 of EIB’s Guide to Procurement on operations outside the EU. Projects located in the EU will instead need to comply with EU Procurement Directive 2004/17/EC if applicable.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.