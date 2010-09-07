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MURCIA HUMAN CAPITAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 100.000.000 €
Gesundheit : 20.000.000 €
Bildung : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/09/2011 : 10.000.000 €
20/07/2011 : 10.000.000 €
23/09/2011 : 40.000.000 €
20/07/2011 : 40.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 September 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/07/2011
20100195
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Murcia Human Capital

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 150 million.
EUR 300 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of financing selected investment infrastructure schemes (educational and health sectors) to be implemented between 2010 and 2014.

The project comprises a range of small to medium sized new-build investments and associated equipment that are designed to replace old and to create new capacity within the Region in health and education.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Educational and health facilities are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though elements of the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development.

The promoter is required to respect national and European legislation applicable to public authorities’ procurement.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen