Frejus Tunnel Improvements

Übersicht
The promoter is a toll motorway and tunnel builder and operator in Italy.
The project concerns the construction of the Frejus safety tunnel at the border between Italy (Bardonecchia) and France (Modane). The rationale of the project resides in the need to enhance and upgrade the safety standards of the Frejus tunnel to the European Directive EU 2004/54 which specifies the minimum safety requirements for TEN-T road tunnels. The project is located on a cross-border section of the TEN road network between Italy and France.
The project will improve traffic conditions on an international road link from the Piedmont region / Turin to the Savoie region / Lyon. The main benefits are safety improvements on the tunnel. The tunnel where the safety investments are considered for financing is part of the Trans-European Transport Network (TEN-T). It is therefore eligible under the TEN-T criterion.
The project falls under Annex II of EIA Directive 85/337/EEC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The project has been screened in and an EIA has been carried out and approved by the competent authorities both in France and Italy. During appraisal, the Bank will review the EIA process implemented to date to confirm that it complies with the applicable EU Directives.
During appraisal, the Bank will review the procurement procedures and require that they are compliant with the applicable EU Directive 2004/18/EC.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.