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FREJUS TUNNEL IMPROVEMENTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 120.000.000 €
Verkehr : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/11/2013 : 120.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Frejus Safety Tunnel - Italian territory - IT
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - Frejus Safety Tunnel - French territory - IT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Oktober 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/11/2013
20100182
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Frejus Tunnel Improvements

The promoter is a toll motorway and tunnel builder and operator in Italy.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 120 million.
EUR 480 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction of the Frejus safety tunnel at the border between Italy (Bardonecchia) and France (Modane). The rationale of the project resides in the need to enhance and upgrade the safety standards of the Frejus tunnel to the European Directive EU 2004/54 which specifies the minimum safety requirements for TEN-T road tunnels. The project is located on a cross-border section of the TEN road network between Italy and France.

The project will improve traffic conditions on an international road link from the Piedmont region / Turin to the Savoie region / Lyon. The main benefits are safety improvements on the tunnel. The tunnel where the safety investments are considered for financing is part of the Trans-European Transport Network (TEN-T). It is therefore eligible under the TEN-T criterion.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of EIA Directive 85/337/EEC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The project has been screened in and an EIA has been carried out and approved by the competent authorities both in France and Italy. During appraisal, the Bank will review the EIA process implemented to date to confirm that it complies with the applicable EU Directives.

During appraisal, the Bank will review the procurement procedures and require that they are compliant with the applicable EU Directive 2004/18/EC.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Frejus Safety Tunnel - Italian territory - IT
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - Frejus Safety Tunnel - French territory - IT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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Weitere Veröffentlichungen