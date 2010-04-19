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PKP INTERCITY HIGH SPEED ROLLING STOCK

Unterzeichnung(en)

Betrag
342.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 342.000.000 €
Verkehr : 342.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/05/2013 : 118.000.000 €
18/07/2011 : 224.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 April 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/07/2011
20100162
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PKP Intercity High Speed Rolling Stock

PKP Intercity

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 841 million.
PLN 1 682 million. (EUR 435 million.)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Purchase of up to 20 Electrical Multiple Units (EMUs).

The project is part of a series of investments designed to meet the common goal of offering a passenger rail service between Warsaw and Gdansk that takes less than 3 hours and between Warsaw and Katowice/Krakow of less than 2 hours.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The rolling stock does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 85/337/EEC as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. All else equal, the project is expected to have a positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the passenger market that are most appropriately met by rail.

The promoter is a contracting authority governed by public law and is subject to provisions of Directive 2004/17/EC.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen