SWM Stromnetze

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Stadtwerke München GmbH
The project comprises a large number (several hundreds) of independent schemes for reinforcing and modernising the electricity distribution grid system of Munich over the 3-year investment period. The investments include refurbished, enlarged and new assets at voltage levels of 110 kV to 0.4 kV, including 110 kV cables and transformers, 10 kV cables, 0.4 kV cables, connections and substations, as well as metering and control systems.
The investment programme aims at grid optimisation and sustaining network efficiency, reliability and safety. It also includes replacement of obsolete material and improvement of environmental impact. Several investments serve to cater for the connection of new system users, both on the supply side (growing decentralised energy efficient and renewable power production) and the demand side (residential, commercial and industrial sector developments).
The promoter has informed the Bank that none of the schemes pertain to Annex I of Directive 97/11/EC, and that equally the authorities have not required an EIA for any of the schemes. He has also informed the Bank that none of the schemes impact on a Natura 2000 area. The grid company is undergoing every two years an eco-management and audit scheme and is EMAS certified. The schemes are located within urban areas and in new commercial and industrial centres with no particular environmental issues involved.
The promoter confirmed adhering to EU legislation in its procurement procedures for the investment programme’s services, supply and work contracts. The promoter applies mainly restricted procedures with a system for qualification of suppliers. As and where required, tender notices and systems for qualification will be published in the OJEU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.