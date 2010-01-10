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BUDAPEST UNIVERSITIES

Unterzeichnung(en)

Betrag
85.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 85.000.000 €
Dienstleistungen : 85.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/11/2010 : 85.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BUDAPEST UNIVERSITIES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Juni 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/11/2010
20100110
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Budapest Universities

The Ministry for National Economy of the Republic of Hungary, through the Ministry for National Resources

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
In the order of EUR 85 million. (to be verified during appraisal).
In the order of EUR 200 million. (to be verified during appraisal).
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Rehabilitation and modernisation of the research facilities and scientific equipment and investment in knowledge production and academic R&D performed by university staff during the period 2010-2013.

The project will contribute to enhance the quality and efficiency of scientific work and expand research activities in Hungary.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Republic of Hungary is subject to applicable EU Law and has adopted environmental legislation in line with standards mandated by the relevant EU Directives. The R&D activities will be carried out within the existing university facilities and are not expected to materially change current R&D practices at the universities. The research activities themselves may lead to the production of goods and services with improved environmental characteristics.

Hungarian public procurement law complies fully with Directive EC/2004/18 and its predecessors, Directives 92/50/EEC, 93/36/EEC and 93/37/EEC. Hence the promoters are expected to ensure that any required tenders be organised in compliance with these procurement directives.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BUDAPEST UNIVERSITIES

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BUDAPEST UNIVERSITIES
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
38780060
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100110
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
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02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BUDAPEST UNIVERSITIES
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Datenblätter
BUDAPEST UNIVERSITIES

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen