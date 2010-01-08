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SAARLB ENERGIE GD I

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/01/2011 : 100.000.000 €
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Deutschland: EIB und SaarLB finanzieren Erneuerbare-Energien-Sektor

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Mai 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/01/2011
20100108
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SaarLB Energie GD I

Landesbank Saar

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Line of credit to finance projects in the energy sector, i.e. Sustainable, Competitive & Secure Energy (at least 70%). The remainder to be allocated for Environmental Protection & Sustainable Development and Knowledge Economy.

Financing of investments of limited scale (mainly project finance) carried out by private sector investors and public sector authorities; main focus on projects in the area of renewable energies (wind, photovoltaics).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All eligible projects financed under the proposed credit line will have to comply with the relevant EU and national regulations.

All eligible projects financed under the proposed credit line will have to comply with the relevant EU and national regulations.

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Deutschland: EIB und SaarLB finanzieren Erneuerbare-Energien-Sektor

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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