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CASTILLA-LA MANCHA HUMAN CAPITAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 100.000.000 €
Gesundheit : 28.000.000 €
Bildung : 31.000.000 €
Dienstleistungen : 41.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/03/2011 : 14.000.000 €
8/10/2010 : 14.000.000 €
8/10/2010 : 15.500.000 €
11/03/2011 : 15.500.000 €
11/03/2011 : 20.500.000 €
8/10/2010 : 20.500.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Juni 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/10/2010
20100103
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Castilla-La Mancha Human Capital

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, a través de GICAMAN

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 160 million.
EUR 320 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan to the Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha for investments in health, education, protection of the environment and sustainable communities.

The Project will contribute to the balanced development of the region in a number of specific policy areas.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Health, cultural and educational facilities are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. During appraisal the Bank’s services will verify whether any EIA is required and the environmental effects of the project.

As a public administration entity the promoter is required to follow EU public procurement rules (directives 2004/17/EC and 2007/18/EC), including publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in the regional legislation.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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