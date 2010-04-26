Unterzeichnung(en)
Übersicht
Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (LVV) und Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH (LVB)
Construction of a new tram maintenance depot in the City of Leipzig as well as the purchase of the new rolling stock.
The project will improve the maintenance logistics relating to the tramway rolling stock in the City of Leipzig by means of partial substituting 5 existing service locations and offering a wider range of maintenance services, as well as acquiring new tram units.
Among the schemes so far identified for financing, only the construction of the new tram depot falls under Annex II of the EIA Directive: accordingly, an EIA is not strictly required but a screening by the Competent Authority should take place. Details will be checked at appraisal stage, when the relevant specific information is available and analysed. On the other hand, the construction of new rolling stock will take place in the manufacturers’ plants and does not fall within the scope of the EU Directive 85/337/EEC as subsequently amended.
The Promoter is subject to and follows EU procurement procedures (namely, Directive 2004/17/EEC) including publication in the EU Official Journal. The Bank will require the promoter to ensure that the contracts under the project shall be tendered in accordance with these regulations, including publication of tender notices in the EU Official Journal. Under these circumstances, the procurement procedures applied by the Promoter are suitable for the project and acceptable to the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.