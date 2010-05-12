Romanian Power Grid Network

Übersicht
Transelectrica SA
The Project aims at reinforcing and upgrading the Romanian electricity transmission network while improving the reliability and quality of electricity supply.
The project contributes to the Bank’s lending priority objectives on convergence regions and security of internal energy supply, by supporting Transelectrica’s medium-term investment programme for modernising and retro-fitting power substations within the power transmission grid.
The project consists of eight sub-projects of which seven pertain to the refurbishment and modernisation of existing substations, thus falling under Annex II of the EIA Directive (the remaining concerning the implementation of hardware/software). The National Authority screened the eight sub-projects and did not require an Environmental Impact Assessment. The environmental impact is expected to be minor and essentially limited to the construction phase (e.g. dust emissions, traffic disturbances, noise). The compliance with EU and National Environmental legislation will be analysed during appraisal.
The procurement procedures followed and their compliance with the EU Directive on public procurement for entities operating in the energy sector will be investigated during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.