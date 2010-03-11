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GEOPLIN GAS TRANSMISSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowenien : 200.000.000 €
Energie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/03/2011 : 30.000.000 €
28/03/2011 : 70.000.000 €
28/10/2010 : 100.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Non Technical Summary (NTS) of the Environmental Impact Report (EIR) - SL
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Rogašca Slatina - Trojane Section - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Trojane - Vodice Section - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Cersak - Kidricevo Section - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Slowenien: EIB unterstützt Ausbau des Gasübertragungsnetzes sowie FEI im Automobilsektor

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 März 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/10/2010
20100071
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Geoplin Gas Transmission

Geoplin plinovodi d.o.o.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 200 million.
EUR 400 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of an investment programme to upgrade the capacity of the existing gas transmission infrastructure to meet demand growth, long-term transit commitments/opportunities, and public service obligations. The investment covers pipelines and compression facilities located in various parts of the country.

The project will increase the capacity in two of the most congested parts in the transmission system.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project components are subject to environmental assessments as required by the EIA Directive 85/337/EC and amendments of 1997 and 2003. The technical nature of the components makes them fall under Annex II of the directive. All EIAs have either been completed and submitted to the competent authorities or are in the process of completion.

The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

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Weitere Veröffentlichungen
Non Technical Summary (NTS) of the Environmental Impact Report (EIR) - SL
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Zugehörige Pressemitteilungen
Slowenien: EIB unterstützt Ausbau des Gasübertragungsnetzes sowie FEI im Automobilsektor

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen