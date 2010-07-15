SOFICO- RESEAU ROUTIER WALLON (RTE-T)

Übersicht
SOFICO (Société Wallonne de Financement Complémentaire des Infrastructures)
The project involves the widening and rehabilitation of roads, motorways and bridges in the Walloon Region that form part of the TEN-T network. It also includes road safety improvements.
The project comprises different types of work on roads, motorways and bridges in the Walloon Region such as contruction, road widening and rehabilitation schemes. These will have an economic benefit as they will result in reduced journey times and operating costs and improved road safety.
The project's environmental impact, the details of the permits required and their status will be examined in the course of the appraisal in order to confirm the project's compliance with the applicable EU Directives and Belgian legislation.
The Bank will ask the promoter to confirm that all public contracts for the project's implementation will be let in accordance with EU legislation (Directive 2004/18/EC) and, where applicable, that notices will be published in the Official Journal of the European Union (OJEU).
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.