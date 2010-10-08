Novozymes Enzymes RDI II

Übersicht
Novozymes A/S
The project concerns the European-based part of the promoter’s corporate RDI programme in the period 2010-2011 related to discovery and development of innovative enzymes, novel pharmaceutical proteins, and micro-organisms.
The R&D investments focus on improving current products and processes as well as developing new business opportunities. The project is expected to safeguard and enhance the leading competitive position of an EU knowledge-based, R&D-driven enterprise
The project concerns investment in research and development activities that are expected to be carried out in existing R&D facilities, in which case an EIA should not be required according to Directive 85/337/EC and its amending Directives. However the promoter will be required to ensure that the provisions of the EIA Directive and those of any other relevant environmental acquis are complied with. Full environmental details will be assessed during the appraisal.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement. The promoter has sound procedures for procuring specialized equipment and external services and the R&D activities are carried out by internal research staff hence they are expected to be entirely appropriate to the industry and satisfactory to the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.