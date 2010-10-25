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SPGE WASTE WATER IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 200.000.000 €
Wasser, Abwasser : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/03/2011 : 100.000.000 €
24/01/2012 : 100.000.000 €
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22/03/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - SPGE WASTE WATER IV
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Belgien: SPGE erhält 200 Mio EUR für die Abwasserinfrastruktur in Wallonien
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB trifft Projektträger in der Wallonie

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Oktober 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/03/2011
20100051
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SPGE Waste Water IV

SPGE (Société Publique de Gestion de l’Eau - Public Water Management Company)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million.
EUR 400 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns SPGE's 2011-2012 programme for investment in the protection of groundwater catchment areas and sewerage and drainage. The financing of the investments will be governed by the true cost principle, which will enable SPGE to pass on all capital and operating costs immediately in the water and sewerage tariffs. The relations between the Walloon Government and SPGE are defined in a management contract setting out each party's undertakings. This agreement was renewed in March 2006 for a period of five years.

The project is aimed at meeting the requirements of the EU Directive on urban wastewater treatment (91/271/EC) and the protection of underground drinking water resources throughout the Walloon Region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

As part of the appraisal, it will be determined whether some components of the project come under Annex I or II of Directive 97/11/EC and whether environmental impact assessments are required. The promoter will have to submit certificates (Form A or B) issued by the relevant authorities on the project's potential impact on nature conservation sites (Natura 2000 sites, Habitats Directive).

Calls for tender for the components of this project comply with the relevant European directives. The promoter's procurement procedures will be examined in the course of the project appraisal.

Weitere Unterlagen
22/03/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - SPGE WASTE WATER IV
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - SPGE WASTE WATER IV
Datum der Veröffentlichung
22 Mar 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52186067
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20100051
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - SPGE WASTE WATER IV
Datum der Veröffentlichung
22 Mar 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52186973
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20100051
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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22/03/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - SPGE WASTE WATER IV
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EUR 200 million to take forward investments in wastewater collection and water treatment infrastructure in the Walloon Region
SPGE Waste Water IV
©EIB
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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