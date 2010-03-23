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MIDI-PYRENEES ENERGIES RENOUVELABLES

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 200.000.000 €
Industrie : 40.000.000 €
Energie : 160.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/12/2010 : 20.000.000 €
18/10/2010 : 20.000.000 €
18/10/2010 : 80.000.000 €
15/12/2010 : 80.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 700 Mio EUR für Erneuerbare Energien in der Region Midi-Pyrénées

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 März 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/10/2010
20100040
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Midi-Pyrénées Energies Renouvelables

Promoter : Région Midi-Pyrénées
Borrower : Acceptable banks to be selected by the promoter

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 350 million.
EUR 700 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan to finance renewable energy projects, including mainly photovoltaics and wind energy and anaerobic digestion with organic waste; as well as most likely energy efficiency in the Midi-Pyrénées region.

Energy
Protection of Environment and Sustainable Communities

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation intends to bring environmental benefits by supporting projects that help to mitigate climate and reduce energy consumption. The individual schemes are likely to be small and would be expected to have limited environmental impacts. Due to their technical characteristics, the schemes to be proposed for allocation are likely to fall under Annex II of the EIA Directive. The Bank will assess the capacity and procedures of financial intermediaries to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations.

The Bank will review the systems and procedures applied by the scheme promoters during appraisal, including compliance with relevant national and EU legislation, as defined by Procurement Directive 2004/17/EC, and publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

Weitere Unterlagen
23/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - MIDI-PYRENEES ENERGIES RENOUVELABLES - Aménagement d’une centrale solaire photovoltaïque
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08/06/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - MIDI-PYRENEES ENERGIES RENOUVELABLES - JMB Solar - CS Estarac
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 700 Mio EUR für Erneuerbare Energien in der Region Midi-Pyrénées

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - MIDI-PYRENEES ENERGIES RENOUVELABLES - Aménagement d’une centrale solaire photovoltaïque
Datum der Veröffentlichung
23 Mar 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65386804
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20100040
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - MIDI-PYRENEES ENERGIES RENOUVELABLES - Parc éolien La Salesse
Datum der Veröffentlichung
23 Mar 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65387701
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20100040
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - MIDI-PYRENEES ENERGIES RENOUVELABLES - JMB Solar - CS Estarac
Datum der Veröffentlichung
8 Jun 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66877095
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20100040
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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