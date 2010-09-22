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BALTIC II

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 500.000.000 €
Energie : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/12/2012 : 500.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - DE
Related public register
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BALTIC II
Related public register
19/08/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BALTIC II
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Offshore-Windenergie: EIB finanziert EnBW Baltic 2 mit 500 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 September 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/12/2012
20100030
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Kriegers Flak – Baltic II

EnBW – Energie Baden-Württemberg AG

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million.
EUR 1 200 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises a new large-scale 288 MW offshore wind farm, consisting of 80 wind turbines located in the Baltic Sea about 35 km off the German coast. The project’s transmission grid connection may become part of a greater interconnected grid which will benefit from a grant under the European Energy Programme for Recovery fund.

According to the German government, a major element in achieving EU and national targets for the use of renewable energy is to develop the capacity of the offshore wind energy sector substantially. The governmental objective is to have at least 1 500 MW of offshore wind farms installed by 2011, with the long term goal to increase this capacity successively to at least 20 000 MW by 2030.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project, by virtue of its technical characteristics, falls under Annex II of Directive 85/337/EEC (as amended) with regard to EIA. According to national regulations offshore wind farms with more than 20 units are subject to a full EIA including public consultation. The competent authorities granted a conditional approval after extensive public consultation and confirmed with the permit that significant negative impacts on nature conservation sites can be excluded.

The promoter is a “public undertaking” according to the Utilities Directive 2004/17/EC and as such it has to follow public procurement rules. The project will be implemented under a number of separate contracts for which calls for tenders have been published in the EU Official Journal.

Weitere Unterlagen
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BALTIC II
19/08/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BALTIC II
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - DE
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Offshore-Windenergie: EIB finanziert EnBW Baltic 2 mit 500 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BALTIC II
Datum der Veröffentlichung
5 May 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54863761
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100030
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BALTIC II
Datum der Veröffentlichung
19 Aug 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76896044
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20100030
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BALTIC II
Related public register
19/08/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BALTIC II
Andere Links
Übersicht
Kriegers Flak – Baltic II
Datenblätter
BALTIC II
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - DE
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Offshore-Windenergie: EIB finanziert EnBW Baltic 2 mit 500 Millionen Euro

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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