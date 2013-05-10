GRUPPO HERA-ACEGAS APS SETTORE IDRICO

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the water and wastewater investment programme of the promoter throughout the Emilia Romagna region, in the Padua area (Veneto region) and in the Trieste area (Friuli Venezia-Giulia region).
The programme will be aimed at (i) upgrading and extension of wastewater treatment plants (ii) extension and rationalisation of sewer networks, and (iii) extraordinary maintenance of water and sewer networks.The proposed project is expected to result in an improvement of the quality of the water bodies receiving the wastewaters (including the Adriatic Sea) and to contribute towards the rationalisation of wastewater and water supply services at the basin levels.
The project aims primarily at compliance with the EU Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EC as amended by Dir. 98/15/EC and the Water Framework Directive 2000/60/EC. Where any component is subject to the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC, the Bank will publish the non-technical summary of such EIA on its website. Overall, the project is expected to have a positive environmental impact.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.