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GRUPPO HERA-ACEGAS APS SETTORE IDRICO

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 300.000.000 €
Wasser, Abwasser : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2013 : 50.000.000 €
19/12/2013 : 50.000.000 €
30/09/2013 : 200.000.000 €
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02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPPO HERA-ACEGAS APS SETTORE IDRICO
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24/12/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GRUPPO HERA-ACEGAS APS SETTORE IDRICO - Studio di Impatto Ambientale - Sintesi Non Tecnica
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO HERA-ACEGAS APS SETTORE IDRICO
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 300 Mio EUR an Hera

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Mai 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/09/2013
20100024
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GRUPPO HERA-ACEGAS APS SETTORE IDRICO
The promoter is one of the largest integrated multi-utilities in Italy.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 649 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the water and wastewater investment programme of the promoter throughout the Emilia Romagna region, in the Padua area (Veneto region) and in the Trieste area (Friuli Venezia-Giulia region).

The programme will be aimed at (i) upgrading and extension of wastewater treatment plants (ii) extension and rationalisation of sewer networks, and (iii) extraordinary maintenance of water and sewer networks.The proposed project is expected to result in an improvement of the quality of the water bodies receiving the wastewaters (including the Adriatic Sea) and to contribute towards the rationalisation of wastewater and water supply services at the basin levels.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project aims primarily at compliance with the EU Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EC as amended by Dir. 98/15/EC and the Water Framework Directive 2000/60/EC. Where any component is subject to the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC, the Bank will publish the non-technical summary of such EIA on its website. Overall, the project is expected to have a positive environmental impact.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPPO HERA-ACEGAS APS SETTORE IDRICO
24/12/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GRUPPO HERA-ACEGAS APS SETTORE IDRICO - Studio di Impatto Ambientale - Sintesi Non Tecnica
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO HERA-ACEGAS APS SETTORE IDRICO
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 300 Mio EUR an Hera

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPPO HERA-ACEGAS APS SETTORE IDRICO
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48361847
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100024
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GRUPPO HERA-ACEGAS APS SETTORE IDRICO - Studio di Impatto Ambientale - Sintesi Non Tecnica
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2019
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125694722
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100024
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO HERA-ACEGAS APS SETTORE IDRICO
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126227718
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20100024
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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GRUPPO HERA-ACEGAS APS SETTORE IDRICO
Datenblätter
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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 300 Mio EUR an Hera

Aktuelles und Storys

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Italien: EIB-Darlehen von 300 Mio EUR an Hera
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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Weitere Veröffentlichungen