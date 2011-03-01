Helsinki Urban Transportation

Übersicht
City of Helsinki / Helsinki City Transport
The project consists of Helsinki City Transport’s (HKL) investments for the period 2010-2015, including the automation of the signalling system of the metro, acquisition of metro rolling stock and low floor tram cars, renewal of the metro rolling stock depot and the implementation of the Jokeri 2 bus line.
The project aims to enhance the public transport system and move towards a more environmentally and financially sustainable transport system in the City of Helsinki. The project will improve the quality of public transport service and will increase the attractiveness of public transport in the urban area.
Some project components are likely to fall under Annex II of Directive 85/337/EEC (as subsequently amended) and a formal EIA might be required. However, the construction of new rolling stock and metro automation do not fall within the scope of the EU Directive, therefore no EIA is required.
The Promoter is subject to and follows EU procurement procedures, including publication in the EU Official Journal (in this particular case, Directive 2004/17/CE). All contracts over the relevant EC directive thresholds have been/will be put out to international tendering, with publication of notices in the OJEU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.