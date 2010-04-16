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SBM LINE OF CREDIT II

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Mauritius : 30.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/05/2011 : 30.000.000 €
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Mauritius: EIB fördert Wachstum der Privatwirtschaft

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 April 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/05/2011
20090787
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SBM Line of Credit II

State Bank of Mauritius (SBM)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Credit Line on EIB’s own resources to State Bank of Mauritius.

The Credit Line is to support the availability of term finance for private Mauritian small to medium-sized projects. Proceeds from the loan will finance small to medium-sized projects in the private sector in Mauritius (or in other Cotonou partner countries of the Indian Ocean region).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Appraisal of environmental procedures of SBM will be examined and institutional support will be provided by EIB where necessary.

Sub-loan contracts with final beneficiaries are to ensure economy and efficiency in procurement of goods and services.
The legal documentation will oblige the intermediary bank to ensure that procurement procedures are carried out in accordance with EIB Guidelines and the relevant applicable EU rules.

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Mauritius: EIB fördert Wachstum der Privatwirtschaft

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen