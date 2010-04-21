Fingrid Fenno Skan 2 Cable TEN-E

Übersicht
Fingrid Oyj
The extension of Fenno Skan cable through the implementation of a second pole.
Increase by circa 40% the transmission capacity between Finland and Sweden, and therefore improve electricity market integration and security of supply.
Both the Finnish and Swedish parts of the project underwent Environmental Impact Analysis, including appropriate biodiversity assessment, and received environmental and administrative approvals from the respective national authorities. No significant long-term impacts are expected to result from project construction and operation.
The contracts for the implementation of the project were procured following procedures governed by the EU Directive 2004/17/EC.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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