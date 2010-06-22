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PCH LOAN FOR SME AND PRIORITY PROJECTS

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
179.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kosovo* : 10.000.000 €
Nordmazedonien : 10.000.000 €
Armenien : 16.000.000 €
Bulgarien : 20.000.000 €
Serbien : 20.000.000 €
Moldau : 21.300.000 €
Bosnien und Herzegowina : 25.000.000 €
Georgien : 26.700.000 €
Rumänien : 30.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 179.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/05/2012 : 1.000.000 €
22/06/2012 : 1.300.000 €
22/06/2012 : 1.700.000 €
14/11/2013 : 10.000.000 €
20/12/2012 : 10.000.000 €
7/06/2011 : 10.000.000 €
28/10/2011 : 15.000.000 €
28/10/2011 : 15.000.000 €
27/04/2011 : 20.000.000 €
28/10/2011 : 20.000.000 €
7/06/2011 : 20.000.000 €
8/08/2011 : 25.000.000 €
3/05/2011 : 30.000.000 €
(*) Einschließlich 1.700.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM ,a 1.300.000 € Investment Grants vergeben durch NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Juni 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/04/2011
20090772
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PCH Loan for SMEs and Priority Projects

1. ProCredit Bank a.d. Beograd (Serbia);
2. ProCredit Bank Ukraine (Ukraine);
3. ProCredit Bank a.d. (Bulgaria);
4. ProCredit Bank SA (Romania);
5. ProCredit Bank Georgia JSC (Georgia);
6. ProCredit Bank CJSC (Armenia);
7. Bankes ProCredit SHA (Albania);
8. ProCredit SA (Moldova);
9. ProCredit Bank Kosovo (Kosovo under UNSCR 1244);
10. ProCredit Bank Macedonia (FYROM);
11. ProCredit Bank Bosnia and Herzegovina (Bosnia and Herzegovina).

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 175 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

For Member States and Western Balkans: Loan for financing small and medium-sized projects promoted by SMEs (within the Bank’s usual eligibility criteria) as well as infrastructure projects promoted by local authorities and projects for investments in the fields of knowledge economy, energy, environmental protection, health and education promoted by final beneficiaries of any size.

For Eastern Partnership Countries (Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine), the loan aims at providing finance to SMEs, as well as to small and medium-size energy and environment projects promoted by mid-caps and public sector entities.

Make available access to long-term funds at affordable interest rates to sectors of the economy with least availability of financing – small and medium size enterprise and local authorities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The final intermediaries will be requested to ensure compliance of sub-projects with relevant national and EU environmental laws, as appropriate.

The financial intermediaries will be requested to ensure compliance of sub-projects with EU directives.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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