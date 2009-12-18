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KBC BANK LOAN FOR SMES I

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 300.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/06/2010 : 300.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: 300 Mio. Euro für KMU in Partnerschaft mit KBC/CBC

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Dezember 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/06/2010
20090749
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KBC Bank Loan For SMEs I

KBC Bank N.V.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 300 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation will be used for KBC's SME investments throughout Belgium.

To promote projects undertaken by SMEs in the fields of industry, agriculture and services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

EIB will request that projects meet EU directives requirements and national laws in terms of environmental protection.

EIB will request that projects meet EU procurement directives and recommend that significant projects be subject to international tenders, even though this is not compulsory.

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Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: 300 Mio. Euro für KMU in Partnerschaft mit KBC/CBC

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Belgien: 300 Mio. Euro für KMU in Partnerschaft mit KBC/CBC
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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