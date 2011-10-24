BORD GAIS ONSHORE WIND PROGRAM

Übersicht
The project is an investment programme of seven onshore wind farms with an expected total capacity of 213.9 MW to be installed in Ireland between 2011 and 2013.
The project is an investment programme of several wind farms with an expected total capacity of 213.9 MW to be installed in Ireland between 2011 and 2013.
As part of its strategy to expand its business into renewable energy, BGE has embarked on an ambitious wind farm development programme, via (notably) the buy-out of the wind pipeline from another private energy project developer, and its own development.
All the wind farms in the programme have been screened in by the relevant national authority and have undergone EIA processes, obtaining the relevant approvals (with conditions). Confirmation by the competent authorities that the project will have no significant negative impact on nearby sites of nature conservation shall be obtained.
The promoter is a State-owned company and therefore is subject to EU public procurement directives for the purchase of the project works. According to the information provided so far, the promoter complies with the requirements of the above mentioned Directive including publication of tenders in the Official Journal of the European Union.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.