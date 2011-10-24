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BORD GAIS ONSHORE WIND PROGRAM

Unterzeichnung(en)

Betrag
245.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 245.000.000 €
Energie : 245.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/04/2013 : 90.000.000 €
28/11/2012 : 155.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - Ballymartin Windfarm - EN
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Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - Ballymartin Windfarm - Smithstown II - EN
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05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BORD GAIS ONSHORE WIND PROGRAM
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB unterstützt Projekte für erneuerbare Energien mit 155 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Oktober 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/11/2012
20090748
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BORD GAIS ONSHORE WIND PROGRAM
BORD GAIS EIREANN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 245 million
EUR 512 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is an investment programme of seven onshore wind farms with an expected total capacity of 213.9 MW to be installed in Ireland between 2011 and 2013.

The project is an investment programme of several wind farms with an expected total capacity of 213.9 MW to be installed in Ireland between 2011 and 2013.

As part of its strategy to expand its business into renewable energy, BGE has embarked on an ambitious wind farm development programme, via (notably) the buy-out of the wind pipeline from another private energy project developer, and its own development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All the wind farms in the programme have been screened in by the relevant national authority and have undergone EIA processes, obtaining the relevant approvals (with conditions). Confirmation by the competent authorities that the project will have no significant negative impact on nearby sites of nature conservation shall be obtained.

The promoter is a State-owned company and therefore is subject to EU public procurement directives for the purchase of the project works. According to the information provided so far, the promoter complies with the requirements of the above mentioned Directive including publication of tenders in the Official Journal of the European Union.

Weitere Unterlagen
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BORD GAIS ONSHORE WIND PROGRAM
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BORD GAIS ONSHORE WIND PROGRAM
Datum der Veröffentlichung
5 May 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54872427
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20090748
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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BORD GAIS ONSHORE WIND PROGRAM
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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