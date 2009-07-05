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KATOWICE WASTEWATER

Unterzeichnung(en)

Betrag
66.548.358,48 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 66.548.358,48 €
Wasser, Abwasser : 66.548.358,48 €
Unterzeichnungsdatum
5/12/2011 : 66.548.358,48 €
Andere Links

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Juni 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/12/2011
20090705
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Katowice Wastewater

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 250 million.
PLN 532.60 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises measures to improve the collection and treatment of wastewater in the City of Katowice. These investments are driven by the need to renew and extend the existing asset base, raise efficiency and service to customers as well as to comply with EU Directives.

The main objective of the project is to improve the collection and treatment of wastewater in the City of Katowice, Poland.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments included within the project will serve to meet the 2015 deadline for Poland of the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC). The project will also help to meet national river quality objective (RQO) improvement targets set by the EA, which are in-line with the objectives of the EU Water Framework Directive (2000/60/EC). The project falls under the EIA directive 97/11/EC, amended by Directives 97/11/EC and 20003/35/EC.

The project falls under EU procurement legislation Directive 2004/18/EC for public works, supplies and services respectively as well as Directive 2004/17/EC. The Bank will require the Promoter to ensure that the investment to be financed will comply with EU procurement rules.

Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen