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ELDEPASCO NORTHWIND OFFSHORE WIND

Unterzeichnung(en)

Betrag
333.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 333.000.000 €
Energie : 333.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/06/2012 : 100.000.000 €
27/06/2012 : 100.000.000 €
27/06/2012 : 133.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Related public register
24/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELDEPASCO NORTHWIND OFFSHORE WIND
Related public register
21/12/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - ELDEPASCO NORTHWIND OFFSHORE WIND
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB-Darlehen von 333 Mio EUR für Offshore-Windpark Northwind

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 März 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/06/2012
20090682
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NORTHWIND OFFSHORE WIND FORMERLY ELDEPASCO
SPECIAL PURPOSE ENTITY(IES)/FUND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 333 million
EUR 883 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

216 MW offshore wind farm located 37km from the Belgian coast

The project aims at assisting Belgium to meet EU and national targets for energy generated from renewable energy sources.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An offshore wind farm falls by virtue of its technical characteristics under Annex II of Directive 85/337/EEC (as by 97/11/EC 2003/35/EC). As the project is however located in Exclusive Economic Zones (EEZ) of the North Sea, it is also subject to the United Nations Convention on the Law of the Sea ("UNCLOS") and national regulations concerning installation activities in the sea, making an EIA mandatory under national law. An EIA has been carried out and submitted to the Belgian competent authorities. The Bank will review the EIA during appraisal, including a verification of any effects on nature conservation sites.

The wind farm concession has been awarded on the basis of objective, proportionate and non-discriminatory criteria according to national legislation. Thus, the project does not enjoy special or exclusive rights and is not subject to EU Procurement Directives. The Bank will however ensure that the procurement procedures to be applied comply with the Bank's principles and its statute, i.e. works, goods and services will be appropriately selected and are offered at competitive prices. Details will be verified during appraisal.

Kommentar(e)

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
24/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELDEPASCO NORTHWIND OFFSHORE WIND
21/12/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - ELDEPASCO NORTHWIND OFFSHORE WIND
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB-Darlehen von 333 Mio EUR für Offshore-Windpark Northwind

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELDEPASCO NORTHWIND OFFSHORE WIND
Datum der Veröffentlichung
24 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54861295
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20090682
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ELDEPASCO NORTHWIND OFFSHORE WIND
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67844526
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20090682
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
24/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELDEPASCO NORTHWIND OFFSHORE WIND
Related public register
21/12/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - ELDEPASCO NORTHWIND OFFSHORE WIND
Andere Links
Übersicht
NORTHWIND OFFSHORE WIND FORMERLY ELDEPASCO
Datenblätter
ELDEPASCO NORTHWIND OFFSHORE WIND
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB-Darlehen von 333 Mio EUR für Offshore-Windpark Northwind

Aktuelles und Storys

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Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB-Darlehen von 333 Mio EUR für Offshore-Windpark Northwind
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Weitere Veröffentlichungen