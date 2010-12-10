Eurasia Tunnel (PPP)

Übersicht
Republic of Turkey, represented through DLH, - the relevant body of the Transportation Ministry
The project is a PPP for the the design, financing, construction, operation and maintenance of the Istanbul Strait Road Tunnel Crossing, comprising three sections with a total length of 14.6 km. The two road sections on either side of the tunnel shall be returned to the public authorities immediately after the completion of construction while the tunnel section shall be operated under a concession.
Protection of Environment and Sustainable Communities
Support to Pre-accession countries
If within the EU, the project would fall under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by directives 97/11/EC and 2003/35/EC thus requiring a full EIA, including public consultation.
The project has been tendered by the Turkish State (via DLH) as a BOT for the design, building, financing, operating of the “Istanbul Strait Road Tube Crossing”, and has received widespread international interest. Tender has been awarded with a concession period of 30.5 years at the end of 2008 to a Turkish-Korean J.V., and the contract is currently being finalised for signature. Procurement procedures followed are deemed satisfactory by the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.