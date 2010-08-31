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TAJIK POWER REHABILITATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
7.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tadschikistan : 7.000.000 €
Energie : 7.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/06/2011 : 7.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Offizieller Besuch des Präsidenten der Republik Tadschikistan Emomali Rahmon bei der EIB / Unterzeichnung des ersten Darlehens der EIB

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 August 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/06/2011
20090675
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Tajik Power Rehabilitation

Barki Tojik

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 7 million
Around EUR 21 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed project includes rehabilitation of low/medium voltage distribution networks in the Sugd region, including installation of electricity meters with ancillary equipment.

Rehabilitate low/medium voltage distribution networks to allow demand side management, reduce distribution network losses and increase energy efficiency.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project has to meet the environmental and social requirements of the Bank based on EU policy. In particular, compliance with the substance of EIA directives and social aspects will be analysed during appraisal.

The Promoter will have to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with EIB or EBRD Procurement Guidelines and the relevant applicable EU rules.

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Offizieller Besuch des Präsidenten der Republik Tadschikistan Emomali Rahmon bei der EIB / Unterzeichnung des ersten Darlehens der EIB

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Offizieller Besuch des Präsidenten der Republik Tadschikistan Emomali Rahmon bei der EIB / Unterzeichnung des ersten Darlehens der EIB
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen