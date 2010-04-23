Balearic Airports Infrastructure

Übersicht
ENTE Público de Aeropuertos Españoles y Navegación Aerea (AENA)
The project concerns infrastructure development work at three airports (Menorca, Palma and Ibiza) in the Balearic Islands, to enhance capacity and to improve safety and service standards.
Palma de Mallorca airport is an International Connecting Point, and Ibiza and Mahon airports Community Connecting Points within the airports trans-European network, making each of the three project components eligible under Article 309 c).
The Promoter has confirmed that the development work at Palma de Mallorca, Ibiza and Menorca require formal EIAs. The Bank will review current progress in each case, the assessment of impacts, the degree of public consultation allowed and how any conditions imposed, or likely to be imposed, are to be incorporated into the works.
The Bank will require the Promoter to confirm that all contracts for the implementation of the project will or have been tendered in accordance with the relevant EU procurement directives, with publication of tender notices in the EU Official Journal where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.